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"Люди просто напуганы": инфекционист объяснил, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19

29 октября 2021, 13:08

Без вакцинации в медицинской системе наступит коллапс.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Без вакцинации в медицинской системе наступит коллапс / УНИАН

В Украине ежедневно фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, украинцы не спешат прививаться. В качестве примера приводятся европейские показатели вакцинации – около 70%, в ОАЭ привито практически все население – 98%, тогда как в Украине эта цифра очень низкая – 18%.

По словам врача-инфекциониста Михаила Ричняк низкий уровень вакцинации обусловлен большой компанией против вакцинации. Людей пугают мифами о том, что после вакцинации к ним "прилипают копейки". Поэтому люди просто напуганы, читать литературу они не хотят им лучше посмотреть новости, послушать о скандалах и не вакцинироваться.

"Пока трагедия не приходит в семью, люди не идут вакцинироваться. Но после этого, я уверен, в 99% случаев все вакцинируются, потому что люди видели, как их родственники попадали в больницу, как они мучились, как ни старались врачи, но спасти человека все равно не получилось", – говорит медик.

По словам Ричняка, людям надо объяснить, что вакцина – это добро.

"Мы же все были вакцинированы против туберкулеза, против полиомиелита. Вакцину придумали умные люди, чтобы люди жили. Никто же не говорит о том, что люди не жили до 70-80 лет, когда вакцин не было и было много инфекционных заболеваний, от которых люди умирали, но вакцина их поборола. "Испанкой" до появления коронавируса болели чуть ли не каждый год, но после вакцины такой высокой смертности от нее уже не было", – говорит он.

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Инфекционист отметил, что без вакцинации в медицинской системе наступит коллапс, и не будет хватать места больным. Это единственная защита и никакой другой во всем мире просто не существует.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

В Украине – снова рекордное количество новых больных

Отметим, что в Украине снова выросло число новых случаев коронавируса. За 28 октября диагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафиксировали 648 летальных исходов.

В стране не осталось ни одной "зеленой" области. Только в 2 придерживаются "желтых" карантинных ограничений – на Закарпатье и Кировоградщине. В перечне "оранжевых" – 15 регионов, еще 8 – уже "красные".

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