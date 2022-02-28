"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на Украину

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В России государственное агентство РИА Новости опубликовал материал под названием "Наступление России и нового мира", в котором оправдывается война, развязанная РФ против Украины.

Через короткое время материал был удален с сайта. Вместе с тем он сохранился в веб-архиве.

Отметим, что в тексте автор рассуждает о "русском мире", якобы представленном Россией, Украиной и Беларусью, его отношениям с Западом.

Автор оправдывает войну в Украине и отмечает, что Россия не могла отказаться от "возвращения" Украины, а "Владимир Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям".

Он также уверен в том, что Украины как "анти-России" больше не будет: "Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе — во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов".

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Обратим внимание, что в соцсетях в этой связи провели параллели с Адольфом Гитлером и напомнили, что власти нацистской Германии называли уничтожение еврейских общин "окончательным решением еврейского вопроса".

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.