Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США

Зеленский определил приоритеты в сотрудничестве с США / УНИАН

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, какую задачу поставил Владимир Зеленский перед ней, и назвала основные приоритеты сотрудничества Украины и США.

По ее словам, поддержка в вопросе безопасности и развитие военного партнерства - это один из приоритетов в сотрудничестве Украины с США.

"Задача достаточно большая стоит в сфере безопасности. Здесь, безусловно, и вопросы развития возможности нашей армии, это и вооружение, и все элементы такой возможности - чтобы мы сами были самодостаточными, соответствовали стандартам НАТО. Это, безусловно, и вступление в НАТО - это приоритет наш как Украины, и здесь наш стратегический партнер (США - ред.) может сыграть очень большую роль, в частности, чтобы приблизить нас к этому нашему приоритету. Это и новые вызовы - противодействие фейкам, пропаганде, разнообразным киберугрозам", - заявила посол.

В то же время, как отметила Маркарова, Киев сегодня хочет, чтобы Соединенные Штаты более активно приобщились к инициативе украинской стороны — Крымской платформе.

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"Вы знаете, что пять ожидаемых приоритетов ее работы — это безопасность, включая свободу мореплавания, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора, защита прав человека и международного гуманитарного права, защита образовательных, культурных, религиозных прав и преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду. От США нужно активное привлечение на всех уровнях: от президента до экспертной сети. А также мы надеемся на самое высокое представительство при инаугурации саммита в августе", — отметила Маркарова в интервью lb.ua.

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