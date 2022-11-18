Мать погибшего воина отдала деньги от государства на строительство спортплощадки для детей

Мать погибшего воина / facebook.com/dubrmrada

Мать бойца из Ровненской области профинансировала строительство спортивной площадки в поселке за деньги, выделенные государством после гибели сына. Иван Клюйко погиб в бою весной 2022 года.

Мария Пешко после гибели сына на войне Ивана Клюйко нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим, сообщили в Дубровицком городском совете.

Получив государственную компенсацию, женщина стала инициатором строительства и обустройства футбольного поля с искусственным покрытием на территории местного лицея в селе Орвяница где рос и учился ее сын.

"Благодаря этой площадке местные учащиеся и молодежь смогут заниматься минифутболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. Право первого удара имели собратья Ивана, которые дружили с детства. Сегодня же провели первый мини-футбольный турнир имени Ивана Клюйко среди учащихся лицеев Сарненского района. Слава украинским Мамам! Вечная память и слава Героям общины!", - говорится в сообщении.

Мама погибшего воина / facebook.com/dubrmrada

Напомним, огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов. Ранее сообщалось, что на фронт вместе воевать пошли отец и сын Болотовы – оба Василии. Отцу 64 года.

Ранее мы рассказывали о 63-летнем жителе села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации. Мужчина оказал сопротивление российским военным – он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.

Вам может быть интересно: