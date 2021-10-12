Мать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына

Накануне депутата похоронили на черниговском кладбище.
Мать народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым 8 октября в Киеве, обратилась к украинцам. Женщина поблагодарила людей за поддержку и сочувствие их горю. Соответствующее видео появилось на странице нардепа в соцсетях.
"Вчера мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", – эмоционально говорит женщина.
"Семья народного депутата Украины Антона Полякова благодарит всех, кто поддержал их в сложной ситуации. Вечная и светлая память Антону Полякову", – говорится в тексте публикации под видео.
Напомним, церемония прощания проходила 11 октября в здании филармонии в Чернигове, а около 14:00 гроб с телом политика захоронили на кладбище "Яцево". Но не обошлось и без небольших скандалов. Еще утром в здании филармонии вдова Полякова "наехала" на нардепа Анну Скороход, которая ранее жила вместе с Антоном.
А позже, уже на кладбище, Скороход на прощание поцеловала Полякова, что вызвало возмущение родственников покойного (нардеп был женат).
Что предшествовало
- 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
- Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
- По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".