Мать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына

Мать Антона Полякова поблагодарила за поддержку / Скриншот

Мать народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым 8 октября в Киеве, обратилась к украинцам. Женщина поблагодарила людей за поддержку и сочувствие их горю. Соответствующее видео появилось на странице нардепа в соцсетях.

"Вчера мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", – эмоционально говорит женщина.

"Семья народного депутата Украины Антона Полякова благодарит всех, кто поддержал их в сложной ситуации. Вечная и светлая память Антону Полякову", – говорится в тексте публикации под видео.

Напомним, церемония прощания проходила 11 октября в здании филармонии в Чернигове, а около 14:00 гроб с телом политика захоронили на кладбище "Яцево". Но не обошлось и без небольших скандалов. Еще утром в здании филармонии вдова Полякова "наехала" на нардепа Анну Скороход, которая ранее жила вместе с Антоном.

А позже, уже на кладбище, Скороход на прощание поцеловала Полякова, что вызвало возмущение родственников покойного (нардеп был женат).

Что предшествовало