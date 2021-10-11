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"Безумно люблю": на похоронах Скороход поцеловала Полякова и нарвалась на гнев семьи нардепа

11 октября 2021, 16:38
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Анна Скороход подходила прощаться к гробу и поцеловала Антона Полякова прямо в губы.

Анна Скороход у гроба Антона Полякова / PavlovskyNEWS

В Чернигове прошла церемония прощания с народным депутатом Антоном Поляковым. Похороны состоялись на городском кладбище Яцево.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, Полякова похоронили недалеко от могил АТОшников.

Отмечается, что после прощания с Поляковым в центре Чернигова, где было несколько нардепов, на кладбище политический истеблишмент уже не приехал. Из народных избранников на похоронном процессе присутствовала только Анна Скороход.

Как уточняет Telegram-канал Политика страны, Скороход привезла на похороны большой похоронный венок, на траурной ленте которого было написано: "Я тебя безумно люблю".

/ t.me/stranaua

Кроме того, Скороход подходила прощаться к гробу и поцеловала Полякова прямо в губы. Такой поступок вызвал возмущение родственников покойного.

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/ t.me/stranaua

Издание добавляет, что после того, как гроб с Поляковым предали земле, родственники пригласили всех присутствующих на поминальный обед. Однако между родственниками Полякова, в частности его матерью, и Скороход состоялся серьезный разговор. Обе стороны выглядели достаточно враждебно настроенными, а по итогу диалога разошлись в разные стороны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что супруга скончавшегося нардепа Галина резко отреагировала на появление на похоронах другого нардепа Анны Скороход, которую СМИ назвали сожительницей Полякова.

Пока журналисты общались с депутатами на улице, попрощаться с Поляковым пришла его сожительница нардеп Анна Скороход. Когда её увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти.

Что известно о личной жизни Полякова и Скороход

поляков, скороход
Антон Поляков и Анна Скороход / УНИАН

Отметим, что летом во Львове журналисты засекли вместе отдыхающих Полякова и Скороход. Они находились за столиком в кафе и близко общались.

Добавим, что Скороход замужем за Алексеем Алякиным, у них есть маленький сын. Парламентарий Антон Поляков состоял в браке. Со своей женой Галиной он воспитывал двух дочерей.

viber
Анна Скороход Антон Поляков
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