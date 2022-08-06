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"Мавзолей Путина": в СНБО заявили, что уход диктатора от власти ничего не изменит

6 августа 2022, 09:43

В РФ есть 86 человек, которые влияют на политику. Даже в случае резкой смены хозяина Кремля никуда не денется "коллективный Путин", считает Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов дал прогноз по смене власти в России / Фото Reuters

В список российских "элит" входит всего 86 человек. Даже если в РФ поменяется диктатор, там все равно останутся 85 человек, оказывающих влияние на политику Кремля. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, в СНБО список российских "элит" условно объединили в проект "Мавзолей Путина".

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля и России. Кто бы сегодня там ни пришел к власти, вероятность того, что это будет не "коллективный Путин" – крайне мала. Что касается российской оппозиции, то она просто уничтожена", – сказал Данилов в интервью радио Київ 98Fm.

По словам секретаря СНБО, даже в случае резкой смены основного представителя власти, никуда не денется "коллективный Путин".

"Это обусловлено тем, что за 22 года диктатуры в Кремле не осталось тех, кого можно считать "либеральными", – добавил Данилов.

По его словам, многие эксперты опасаются, что Путин может решиться использовать ядерное оружие, если узнает, что покидает трон правителя.

Как сообщал Главред, российский Telegram-канал Генерал СВР писал, что в РФ не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Военный эксперт Олег Жданов также говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

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