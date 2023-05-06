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"Мечтал вернуться домой с победой": оккупанты забрали жизнь 22-летнего защитника Украины

Сергей Кущ
6 мая 2023, 16:05 обновлено 6 мая, 16:05
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Погиб герой 3 мая в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
Погибший герой
Погибший герой / facebook.com/TrostyanetsTownCouncil

На войне с российскими оккупантами погиб защитник родом из Тростянца Мирошниченко Назар Степанович.

Захватчики унесли жизни воина 3 мая в Донецкой области, сообщили на Facebook-странице Тростянецкого городского совета. 22-летний герой погиб во время выполнения боевого задания.

С первых дней полномасштабной войны он встал на оборону своей страны. Так, 11 марта 2022 года он решил добровольцем присоединиться к Вооруженным силам Украины и был принят в состав 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны города Харькова.

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Родные, близкие и друзья вспоминают Назара как хорошего, отзывчивого и заботливого сына, брата и надежного друга. Молодой воин отличался своей человечностью и искренностью, был патриотом своего государства. Однако оккупанты оборвали ему жизнь и 22-летний Назар навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

"Назар больше всего любил свою Родину, родной город, мечтал вернуться домой с победой. Он до последнего остался верен военной присяге, проявил стойкость и мужество при исполнении своих служебных обязанностей. Выражаем искренние, глубокие соболезнования семье погибшего Героя", – написали в городском совете.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.

Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.

В боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

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