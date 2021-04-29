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Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список

29 апреля 2021, 16:52
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Для всех украинских фанатов скандального российского рэпера Моргенштерна печальные новости - теперь он официально в черном списке Минкульта.

Моргенштерн
Моргенштерн / Instagram

Скандально известного россиянина-рэпера Моргенштерна (настоящее имя ‒ Алишер Валеев), Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Валеев Алишер Тагирович значится в версии списка от 24 апреля 2021 года под номером 25.

Концерты россиянина в Украине ранее афишировал сервис по продаже билетов Kontramarka. Сообщалось, что Моргенштерн даст несколько концертов в Киеве, Харькове и Запорожье в начале июня.

Валеев пополнил список из 181 человек, в котором, в частности Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и так далее.

Согласно законодательству, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.
  • Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток / певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.
  • С 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, актер Роман Курцын и актриса Евгения Лапова.
  • В апреле 2021 года в черный список добавили Брэндона Стоуна (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак).

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