Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму

Минобороны купило непригодные ИВЛ на 11 млн грн

Чиновников Минобороны уличили на том, что они за бюджетные средства купили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), комплектация и технические характеристики которых не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. По факту инцидента открыто уголовное производство, расследованием которого занимается Госбюро расследований (ГБР), сообщается на сайте ведомства.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски в Минобороны в Киеве и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

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