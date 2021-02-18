Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
Чиновников Минобороны уличили на том, что они за бюджетные средства купили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), комплектация и технические характеристики которых не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. По факту инцидента открыто уголовное производство, расследованием которого занимается Госбюро расследований (ГБР), сообщается на сайте ведомства.
"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.
16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски в Минобороны в Киеве и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее сообщалось:
- Заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган озвучил информации о планах по призыву в ряды ВСУ выпускников (в возрасте до 43 лет) военных кафедр вузов.
- До того заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал, существуют ли планы призыва украинцев на срочную военную службу.
- Позднее в Минобороны сообщали, что в 2021-м в ряды Вооруженных сил Украины планируется призвать 32 тысячи человек.