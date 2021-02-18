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Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму

18 февраля 2021, 22:06
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Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Минобороны купило непригодные ИВЛ на 11 млн грн

Чиновников Минобороны уличили на том, что они за бюджетные средства купили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), комплектация и технические характеристики которых не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. По факту инцидента открыто уголовное производство, расследованием которого занимается Госбюро расследований (ГБР), сообщается на сайте ведомства.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски в Минобороны в Киеве и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось:

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