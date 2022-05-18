Минус еще один: ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34 в Харьковской области

Су-34 / sdelanounas.ru

Украинским защитникам удалось ликвидировать очередной российский истребитель-бомбардировщик.

Это случилось сегодня, 18 мая. Как сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко, поздно вечером ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском, Харьковская область.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", — говорится в сообщении.

Судя по радиопереговорам экипажа, в российского Су-34 загорелся левый двигатель. Пилот и штурман собирались катапультироваться.

Ранее сообщали, военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК Игла.

Как писал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России.

По его словам, потери врага колоссальные. Российские военные подразделения проводят классическую наступательную операцию, а украинская армия защищается. Командование наших войск знает, что нужно делать. Ни одно из соединений или подразделений ВСУ не разгромлено.

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