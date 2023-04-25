Мир в Украине возможен лишь после распада России - эстонский генерал

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что не видит "счастливого конца войны в Украине".

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Мартин Херем сделал неутешительный прогноз о войне в Украине / Фото: wikipedia.org, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал Мартин Херем заявил, что мирное урегулирование войны в Украине возможно лишь в случае распада страны-агрессора России "на более мелкие и менее могущественные страны".

Херем отметил, что не видит "счастливого конца войны в Украине", пишет Bloomberg.

"Нет ничего, что могло бы привести к мирному урегулированию в Украине, кроме распада России на более мелкие и менее могущественные страны. Я не вижу счастливого конца войны в Украине", - сказал он.

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По словам генерала, такие страны как Эстония должны быть готовы к постоянной угрозе безопасности на своих границах.

"По сути, сегодня мы все больше движемся к ситуации с Израилем. А это значит, что мы постоянно должны быть готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся более мирными", - добавил главнокомандующий Силами обороны Эстонии.

Как сообщал Главред, ранее издание The Guardian пишет, что союзники ожидают начало контрнаступления ВСУ к концу весны. Они убеждены, что украинским военным удастся добиться успеха. Однако союзники считают, что выйти на границы 1991 года Силы обороны не успеют и под контролем страны-агрессора РФ останется часть украинских территорий. В связи с этим союзники могут начать подталкивать Украину к "мирным" переговорам с РФ, итогом которых может стать замораживание боевых действий.

Развал России

Уже приближается крах страны-агрессора России как государства. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, в РФ произойдут "сейсмические изменения", и эти изменения напрямую повлияют на прекращение полномасштабной войны против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, что развал России произойдет примерно в 2024 году.

До тех пор, пока руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин не покинет Кремль, ни один из российских регионов не уйдет из-под контроля Москвы. Однако как только Путина не будет у власти, появятся несколько субъектов, которые заявят о готовности к своей самостоятельности, считает журналист и писатель Александр Сотник.

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