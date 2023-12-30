Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

Перспективы мобилизации в Украине дополнительно 500 тысяч военнообязанных прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Закон должен этому способствовать. Мы видим в нем много ограничивающих элементов, но также должны быть и поощрительные. Мы должны вывести мобилизацию за скобки репрессий, потому что это, в конце концов, почетная обязанность защиты страны", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт считает, что для этого государство, кроме санкций за невыполнение мобилизации, должно предложить соответствующие поощрительные меры:
- социальный пакет;
- высокую зарплату;
- гарантирование выплат;
- возможность выбора бригад и места службы;
- высококвалифицированную подготовку;
- обеспечение всем необходимым для выживания военных.
"Ведь именно это сегодня и является самым большим страхом людей, подлежащих мобилизации – они боятся, что их не подготовят и бросят в тяжелые боевые условия", - пояснил он.
Собеседник уверен в том, что эти вопросы надо снять и новый закон должен этому способствовать.
"Мобилизация 400-500 тысяч, если и будет, то не одномоментно (тем более, что главнокомандующий отметил, что ВСУ с таким запросом не обращались). Мобилизовать столько людей сразу – нереально, поэтому это будет постепенный процесс. И не факт, что это будет 400-500 тысяч", - добавил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Мобилизация в Украине
Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.
Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.
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