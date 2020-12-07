"Могу говорить с президентом и с вором": мэр Чернигова "заботал по фене"

Владислав Атрошенко / Фейсбук В.Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о том, что может разговаривать как с президентом, так и "с вором".

Об этом он рассказал в понедельник, 7 декабря, обращаясь к депутатам местного горсовета во время сессии, трансляция которой проходила на YouTube-канале Черниговского горсовета.

Атрошенко похвалился, что имеет за плечами большой жизненный путь, поэтому он может одинаково общаться как с представителями власти, так и с криминалитетом.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить - предъявите вы мне что-то", - заявил Атрошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове на выборах мэра победил Владислав Атрошенко.

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В городской совет Чернигова с огромным отрывом также прошла партия действующего мэра Родной дом.