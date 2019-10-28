В Чернигове резко возросло число заболевших гепатитом "А" детей

В Чернигове закрыли школу из-за гепатита А / УНИАН

В Чернигове возросло число детей, которые заболели на вирусный гепатит "А", все сотрудники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов школы №7 должны пройти обследование, само учебное заведение закрыто до конца текущей недели.

"Члены комиссии заслушали информацию о ситуации в школе, количестве детей, находящихся в больнице, посещаемости учебного заведения в целом. Решением комиссии учебный процесс в школе приостановлен до конца недели", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Отметим, по состоянию на 28 октября в областную детскую больницу с вирусным гепатитом "А" госпитализированы 16 учеников СОШ № 7, при этом большинство больных попали туда в течение 25-26 октября.

По информации, детям назначено соответствующее лечение, в школе продолжаются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

В то же время по факту вспышки гепатита полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По информации, правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Что такое гепатит "А"?

Гепатит А или болезнь Боткина – острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А, передающееся водным и пищевым путем. Проявляется общей интоксикацией и желтухой, не вызывает хронических поражений.

Причины гепатита "А"

Низкая санитария, несоблюдение правил личной гигиены, купание в грязных зараженных водоемах, когда вирус попадает в рот. Употребление загрязненных продуктов, ягод, использование зараженной воды в пищу, при мытье рук и посуды, при совместном проживании с больным, так как заражение происходит через полотенца, посуду, дверные ручки, при половом контакте с больным, при введении наркотиков нестерильными шприцами или от наркомана наркоману, пребывание в местах большого скопления людей.

Читайте такжеДифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемииНапомним, ранее в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока.

Первого школьника с диагнозом гепатит "А" доставили в инфекционное отделение областной детской больницы 21 октября.

Чуть позже диагноз "гепатит А" врачи поставили ученику 5 класса и работнице пищеблока, затем - трем ученикам 5 и 1 классов.

По состоянию на 16:00 25 октября с гепатитом были госпитализированы 12 детей и сотрудница пищеблока, заявил начальник Госпродпотребслужбы в области Юрий Павлишен.