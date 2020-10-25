В Чернигове 85% избирателей выбрали мэра в первом туре – экзит-пол

Владислав Атрошенко / Фейсбук В.Атрошенко

В Чернигове в первом туре местных выборов побеждает действующий руководитель города Владислав Атрошенко, его поддержали 85% граждан, которые 25 октября посетили избирательные участки.

Такие данные экзит-пола собрала организация Лига избирателей по заказу партии Родной дом, их обнародовал заместитель городского головы Александр Ломако.

Результаты выборов мэра Чернигова (данные экзит-пола):

Владислав Атрошенко, Родной дом – 85%

Юрий Тарасовец, Слуга народа – 3,5 %

Александр Соколов, Наш край – 3,4%

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.

В городской совет Чернигова с огромным отрывом лидирует партия действующего мэра Родной дом, ее поддержали 68,5% избирателей. Также в горсовет проходят представители "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "Нашего края" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Опрос был организован на 21 избирательном участке в Чернигове. Всего опрошено более 1,4 тысячи избирателей. Погрешность исследования составляет 3,2%.

Местные выборы 2020