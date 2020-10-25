В Чернигове 85% избирателей выбрали мэра в первом туре – экзит-пол

Большинство голосов получила и партия действующего главы населенного пункта.
В Чернигове в первом туре местных выборов побеждает действующий руководитель города Владислав Атрошенко, его поддержали 85% граждан, которые 25 октября посетили избирательные участки.
Такие данные экзит-пола собрала организация Лига избирателей по заказу партии Родной дом, их обнародовал заместитель городского головы Александр Ломако.
Результаты выборов мэра Чернигова (данные экзит-пола):
Владислав Атрошенко, Родной дом – 85%
Юрий Тарасовец, Слуга народа – 3,5 %
Александр Соколов, Наш край – 3,4%
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.
В городской совет Чернигова с огромным отрывом лидирует партия действующего мэра Родной дом, ее поддержали 68,5% избирателей. Также в горсовет проходят представители "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "Нашего края" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Опрос был организован на 21 избирательном участке в Чернигове. Всего опрошено более 1,4 тысячи избирателей. Погрешность исследования составляет 3,2%.
Местные выборы 2020
25 октября в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины.
Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.