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Мощный град и "привет" от Зевса: Херсон "потрепали" стихии

25 июня 2021, 09:07

Погода в Херсоне в четверг была неблагоприятная. В областном центре был не только град, а и ливень с сильным ветром.

В Херсоне бушевали стихии, в частности, был крупный град
В Херсоне бушевали стихии, в частности, выпал крупный град / @thatonevoleriy

В Херсоне был мощный и крупный град. В Сети пожаловались, что град на улице побил краску на автомобиле.

Град в Херсоне был в четверг, 24 июня, в микрорайоне Восточный, на Карантинном острове и в поселках Антоновка и Киндийка, сообщили интернет-пользователи Telegram-каналу Ху*вый Херсон.

В небе также можно было увидеть яркие молнии.

"…Вышел на балкон ночью, поздоровался с Зевсом (бог неба, молний и грома в древнегреческой мифологии – Ред.) и пошел спать дальше", – отмечается на канале.

В четверг в Херсоне был ливень и сильный ветер, некоторые улицы очень быстро затопило, а потом пошел град, пишет Типичный Херсон.

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По его сведениям, серьезных осадков не было в Шуменском микрорайоне.

Непогода в Херсоне – опубликованы яркие видео

Напомним, на протяжении нескольких дней в Херсоне была солнечная и жаркая погода.

Ранее в Украине непогода бушевала в ряде областных центров, в Черновицкой области (Буковина) и в захваченном Россией Крыму. В частности, заливало Днепр, Харьков и Ялту. Самый мощный потоп был в Ялте и на Буковине. В Черновицкой области в воде оказались десятки сел.

Потоп в Ялте оказался самым мощным с 1922 года. Подтоплены десятки домов, пострадали 20 человек, есть одна жертва – мужчина, 1995 года рождения.

новости Херсона
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