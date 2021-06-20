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Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого сильного ливня

20 июня 2021, 18:50
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Внезапный ливень привел к блокаде подъездных путей к затопленным населенным пунктам.

Черновицкая область
В Черновицкой области десятки сел столкнулись с серьезными последствиями непогоды / Скриншот видео с Facebook Мирослава Фісюк

В Черновицкой области в результате внезапного сильного ливня затопило десяток населенных пунктов. Речь идет о селах Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, а также Боянчук. Подъездные пути к населенным пунктам залило водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, подтопило населенные пункты бывших Заставнинского и Хотинского районов. Пострадали домохозяйства, вода размыла подъездные пути к селам.

На проблемных участках уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Наводнения в Крыму

В оккупированном Россией Крыму сильные ливни привели к наводнениям. На полуострове объявлена чрезвычайная ситуация. В частности, в Ялте и Керчи, которые больше всего пострадали от образовавшихся паводков, за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и больницы оказались в воде. Стадион имени 50-летия Октября и вовсе фактически превратился в бассейн.

В Ялте заявили о природной катастрофе. В городе отключили водоснабжение, запретили купаться в море и выходить из дома

происшествие Черновицкая область
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