Мощный удар ВСУ: на Луганщине десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникой

ВСУ ударили по оккупантам на Луганщине / Генштаб ВСУ

Российские войска потеряли около 60 человек личного состава и военную технику в районе Золотого в Луганской области.

Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение вражеского объекта, сообщает Генеральный штаб Украины в Facebook.

"В результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники", - сказано в сообщении.

Так, за сутки силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок Воздушные силы Украины в течение суток нанесли 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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