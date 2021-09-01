"Мы не просим подарков, нам нужны возможности": Зеленский заявил, что нынешней поддержки НАТО недостаточно

Владимир Зеленский в США обратился к НАТО/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно. Об этом глава государства сказал, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от Вашингтона.

"Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей. В частности, за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиночку (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие является важным на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет! ", - отметил Зеленский, передает Укринформ.

Он напомнил, что продолжается временная оккупация Крыма – на аннексированном полуострове сосредоточены 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч - вдоль украинской границы.

По словам президента, страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика".

"Нет времени на стратегию. Наша стратегия - это тактика", - сказал Зеленский.

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"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Украине нужно построить собственный современный флот. Для первой очереди строительства требуется 15 млрд долларов.

Как сообщал Главред, в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

В Белом доме Зеленского ждут 1 сентября после обеда. Запланировано общение с президентом Джо Байденом тет-а-тет. По результатам президенты обнародуют совместное заявление. Позже Зеленский отправится в Калифорнию.