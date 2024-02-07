'Мы тушили пламя водой': в Киеве спасли детей из дома, по которому ударила РФ

Двое детей с тетей просидели 5 часов в охваченной огнем и дымом квартире, ожидая спасения.

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Двое школьников более 5 часов провели в охваченной пламенем квартире / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / UNICEF Ukraine

Киевский школьник Даниил вместе со своей младшей сестрой и тетей провели более 5 часов в охваченной дымом и пламенем квартире. Их дом пострадал от утреннего массированного обстрела, а квартира находилась на 13 этаже. Об этом сообщили в UNICEF Ukraine.

Когда прогремел взрыв, 14-летний Даниил вместе с 10-летней двоюродной сестрой и тетей еще спали. Родители парня в это время были на работе.

"Было пламя и дым, сестра испугалась очень. Мы сразу начали тушить пламя водой, я надышался дыма", - рассказал Даниил. видео дня

Спасатели смогли добраться до их квартиры после обеда, когда пламя уже было локализовано. К счастью, дети не получили ранений, но были очень напуганы.

Во время спасательной операции родители Даниила ожидали на улице вместе с его друзьями. Мама школьника все время поддерживала связь с сыном по телефону и ждала спасения родных.

"Я была в метро, когда прогремели взрывы, ехала на работу, а дети были с сестрой. Они не ранены, но очень напуганы. Квартира разбита, там много дыма", - поделилась мать Даниила.

Ракетный удар России 7 февраля

Напомним, 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога из-за возможного ракетного удара РФ. Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве, Дрогобыче и других регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ, которая ударила по шести регионам страны. В результате атаки в Николаеве разрушены десятки домов, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, двое погибли.

Как сообщал Главред, утром 7 февраля Россия осуществила ракетную атаку по Украине. Страна-агрессор осуществила удары с помощью дронов и управляемых ракет. Россия выпустила 44 ракеты и 20 беспилотников.

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