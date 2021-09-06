На Буковине пьяный водитель ВАЗа протаранил навес и влетел в колодец

Водитель ВАЗа протаранил навес и влетел в колодец / Нацполиция

На Буковине автомобиль ВАЗ попал в ДТП из-за своей неосторожности - сначала автомобиль протаранил бетонный навес колодца, после чего 25-летний водитель упал в него, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 6 сентября.

Инцидент произошел в на 5 сентября в селе Белоусовка Днестровского района. По данным копов, водитель ВАЗ хотел повернуть на право, но не справился с управлением и протаранил бетонный навес колодца. После ДТП он вышел из авто и упал в колодец. Предварительно, водитель был не трезв.

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Правоохранители, которые прибыли на место аварии, услышали крики о помощи из колодца. Они не растерялись и с помощью троса вытащили мужчину. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и вызвали врачей, которые его госпитализировали. У мужчины диагностировали травмы головы, многочисленные ушибы и переломы.

Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека – пассажирки авто. У них серьезных травм не выявили и отпустили домой после осмотра врачами.

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Сведения внесли Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Напомним, ранее в Чугуеве на Харьковщине легковушка сбила двух детей. Они попали в больницу с тяжелыми травмами. Авария произошла при участии 23-летней девушки, которая управляла автомобилем. Она проезжала нерегулируемый перекресток в то время, как навстречу по проезжей части шли дети.

Также ранее ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.