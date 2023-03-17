На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

Ребенок страдал от боли, поэтому родители снова обратились к медикам. Когда выяснилась причина плохого состояния мальчика, его пришлось повторно оперировать.

На Киевщине врач во время операции забыла в теле 7-летнего мальчика кусок салфетки/ ua.depositphotos.com

На Киевщине врач во время операции забыла в теле 7-летнего мальчика кусок салфетки. Ребенок какое-то время оставался с салфеткой в теле, что причиняло ему страдания.

Поскольку боль не проходила, родители мальчика повторно обратились к медикам. Они отвезли ребенка в Киевский "Охматдет". Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСБ "Охматдет". Там ему проведено повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка кусок салфетки, оставленной после предыдущей операции", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что врачу, которая провела первую операцию и забыла салфетку в теле ребенка, сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Ранее сообщалось, что медки провели сложную операцию для спасения украинского воина. Военные медики извлекли боевую часть гранаты из тела военного Вооруженных сил Украины. Она обожгла большой участок его кожи и застряла в тазобедренной части тела.

Напомним, недавно серьезные ранения на востоке Украины получил исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова "Носорог" Сергей Филимонов. Мужчина ушел на фронт с первых дней войны. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, после чего снова уехал на фронт. Оккупанты накрыли "Градом" позиции украинских военных, в Филимонова попали по меньшей мере 8 осколков.

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