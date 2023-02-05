Тяжелейшая операция: врачи достали гранату из тела бойца ВСУ и спасли ему жизнь

Медики провели извлекли боевую часть гранаты из тела бойца ВСУ. Она обожгла большой участок его кож и застряла в тазобедренной части тела.

Врачи достали гранату из тела бойца ВСУ и спасли ему жизнь/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Военные медики извлекли боевую часть дульнозарядной гранаты из тела военного Вооруженных сил Украины. Такая история и фото опубликованы на Telegram-канале Military Media Center.

По словам врачей, боеприпас прожег большой участок кожи мужчины и застрял в тазобедренной части его тела.

У врача, который возглавлял коллектив медиков, было всего несколько минут на то, чтобы принять решение по поводу немедленной операции.

"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", – говорится в тексте.

После тяжелой операции гранату успешно извлекли и немедленно передали саперам для обезвреживания.

Напомним, недавно серьезные ранения на востоке Украины получил исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова "Носорог" Сергей Филимонов. Мужчина ушел на фронт с первых дней войны. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, после чего снова уехал на фронт. Оккупанты накрыли "Градом" позиции украинских военных, в Филимонова попали по меньшей мере 8 осколков.

Также стало известно о том, что в боях за Украину в Донецкой области погиб доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных. Мужчина получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте.

Другие новости о войне в Украине: