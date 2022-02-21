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На Киевщине мужчина избил соседку из-за навоза

21 февраля 2022, 16:28
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Теперь он должен заплатить потерпевшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

молоток, суд
Мужчина должен выплатить моральную компенсацию / pixabay

В Киевской области мужчина жестоко избил соседку. Он подумал, что она смазала его забор коровьим навозом.

Как говорится в приговоре Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области, мужчина ударил кулаком свою соседку, а на суде рассказал, что раньше дружил с этой семьей, сообщает ТСН.

Отношения между соседями испортились в последние три года. А в августе 2021 года, по словам подозреваемого, потерпевшая и ее муж якобы забросали его двор и забор коровьим навозом, из-за чего он поругался с женщиной и, как рассказал, не избивал потерпевшей.

Женщина в свою очередь отметила, что с соседом она конфликтует из-за того, что он пасет своих коров у ее двора и не убирает за ними. Поэтому они "вернули" под забор подозреваемого навоз, которое оставили его же коровы. После чего тот избил ее.

Потерпевшая потребовала от подозреваемого 30 тыс. грн моральной компенсации.

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Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 126 УК Украины и оштрафовал на 680 грн. Кроме того, он должен заплатить потерпевшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

Ранее во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

Также в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

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