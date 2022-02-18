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Девятиклассник забил до смерти 55-летнюю женщину за сигарету, а его отец спрятал тело

18 февраля 2022, 17:37

14-летний подросток во всем сознался.

Девятиклассник в Черкассах забил до смерти 55-летней женщину / скриншот с видео

В Черновцах 14-летний школьник подозревается в жестоком убийстве 55-летней женщины, которая пришла к его отцу на застолье.

Парень признался, что не поделил с ней сигареты, а затем стал избивать всем, что попадалось под руку, рассказали в сюжете "ТСН".

Избил женщину сковородой и скалкой

Трагедия произошла в квартире в центре города. Отец школьника пригласил к себе на рюмку 55-летнюю женщину. Подросток присоединился к застолью, а уже через несколько часов жестоко убил гостю. Следы крови на стенах до сих пор напоминают о жутком убийстве. В полиции рассказывают, женщина и подросток поссорились, когда хозяин дома ушел спать.

"Юноша избил женщину сковородой и скалкой, после чего ушел из дома", — рассказали в полиции.

От многочисленных ударов женщина скончалась. Проснувшись утром и увидев умершую, отец решил скрыть преступление - тело выбросил в нескольких метрах от дома.

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"Тело нашли вблизи свалки у двора, где расположены жилые дома", — уточнили в полиции.

В содеянном подросток признался

Когда правоохранители вышли на след отца с сыном и опросили их – школьник во всем признался. Мотив потряс даже правоохранителей, мол возмутился тем, что женщина без разрешения взяла его сигареты.

Читайте также"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую паруСоседи шокированы произошедшем и признаются, хоть старшеклассник и был неприветлив, такого от него не ожидали, уверяют, что во всем виноват алкоголь. Отец начал пьянствовать два года назад, когда жена подписала контракт с армией и уехала из дома. Сын вскоре тоже присоединился к застолью.

"Все из Дунаевцев бомжи, которые были, все туда к Ваське. Я Василия просил, говорил, что чем-то закончится роковым. Музыка до утра, поют, танцуют, толкутся. Оно к тому шло, мы не раз их просили, предупреждали", – рассказывают соседи.

О том, что в семье не все хорошо, в школе девятиклассника знали. Через систематические прогулы ученика учителя даже обратились в соцслужбы. Однако агрессии, говорят, за ним никогда не замечали. "Конфликтов с одноклассниками или учениками школы у него не было. Шокированы очень", — говорит директор школы Оксана Калиновская.

Семья была на учете

В службе по делам детей уверяют, во время их визитов дома у мужчины с сыном все было хорошо.

"Ни раз в алкогольном опьянении мы не видели ни сына, ни отца. Подозрительного ничего не было", — утверждают в ведомстве.

Однако за это же время полиция составила на мужчину 4 протокола за распитие алкоголя с сыном и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас школьник находится в изоляторе, его ждут многочисленные экспертизы. Если его вину докажут, он будет нести полную уголовную ответственность.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Новости Черкассы убийство
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