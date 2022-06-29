На Луганщине россияне сбросили мощную авиабомбу на склады с гумпомощью

Россияне сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью / Фото: пресс-служба президента

Войска России хотели уничтожить склад с гумпомощью на Луганщине, для чего сбросили на него мощную авиабомбу, говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остается около 15 тысяч мирных жителей.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал президента РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в инфляции и назвал войну против Украины, дескать, "спасательным кругом" для западного мира. Чиновник отметил, что теперь Путин, который стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, придумал якобы оправдание своей людоедской войне.

Также Подоляк разнес Лаврова, сказавшего, что, мол "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". По словам советника главы Офиса, россияне должны прекратить вести себя как варвары из Средневековья, и тогда с ним будет разговор.

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