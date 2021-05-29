На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины

Украина реформирует сектор обороны и безопасности перед членством в НАТО.
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года.
В нем приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе Партнерство во имя мира, операциях и миссиях Альянса.
Цели партнерства поддерживают другие задания по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.
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Сближение Украины с НАТО:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
Автор: Алексей Тычина