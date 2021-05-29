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На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины

29 мая 2021, 15:57
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Украина реформирует сектор обороны и безопасности перед членством в НАТО.

Украине дали пакет целей партнерства с НАТО
НАТО предоставит Украине обновленный пакет Целей партнерства / УНИАН

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года.

В нем приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе Партнерство во имя мира, операциях и миссиях Альянса.

Цели партнерства поддерживают другие задания по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

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Сближение Украины с НАТО:

  • Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
  • Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
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