На пути в НАТО: Альянс принял громкое решение насчет Украины

НАТО предоставит Украине обновленный пакет Целей партнерства / УНИАН

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года.

В нем приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе Партнерство во имя мира, операциях и миссиях Альянса.

Цели партнерства поддерживают другие задания по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

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Сближение Украины с НАТО: