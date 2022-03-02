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На Сумщине оккупанты отказываются воевать, сдаются или бегут к границе

2 марта 2022, 08:09

Российские военные деморализованы, часть из них сдается Вооруженным силам Украины, другие же отказываются нападать на людей и пытаются сбежать.

ВСУ, военные, война, вторжение
Сумщина героически сопротивляется оккупантам / Фото Reuters

В течение всей ночи на 2 марта практически по всей Сумской области велись уличные бои. Самые большие потери понес Тростянец. Там оккупанты захватили штаб и начали заниматься мародерством.

Оккупанты забирают у жителей Тростянца их авто, вещи, ходят по домам и грабят местные магазины. Одна группа ограбила секондхенд и частично переоделась в гражданское, чтобы уехать домой, пишет Сегодня.

Одна из вражеских колонн приняла решение сложить оружие. Командир сказал, что воевать он не собирался. Потому этих военных пропустили обратно к российской границе.

Сообщается, что враг деморализован, особенно после того, как удалось применить два Байрактара. Более 200 единиц российской техники уничтожили вблизи Ромен и Лебедина.

Также территориальной обороне Сумской области удалось выбить блокпост противника на трассе Кипти – Бачевск. Теперь она контролируется сумской теробороной.

Как сообщал Главред, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий требовал, чтобы на вооружение терробороны области дали высокоточное оружие. Ведь сейчас отряды ТРО имеют в большинстве случаев только автоматы и коктейли Молотова. Живицкий попросил предоставить Байракторы, чтобы им удалось разбомбить врага на территории области и он не сунул дальше на Киев.

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