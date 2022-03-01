На Сумщине - тысячи единиц техники оккупантов: глава ОГА требует оружия и Байрактаров

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На территорию Сумской области зашло более десяти тысяч единиц тяжелой техники российских оккупантов, заявил глава Сумской государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Как написал он в Telegram, среди техники - Искандеры, Грады, Ураганы, Буки, танки и БТРы.

Вместе с тем он призвал нанести удары по скоплениям войск РФ воздушные удары.

Мы понимаем: если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве. Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байракторов, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину".

Он также рассказал, что "мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области", но территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты.

"Голыми руками и только с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", – заявил глава ОГА.

Живицкий добавил, что защитники области нуждаются в тепловизорах, снайперских винтовках и патроны, рациях, бронежилетах, касках, гранатометах и противотанковых системах.