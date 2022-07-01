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На юге Украины партизаны готовят мощный отпор армии РФ — CNN

1 июля 2022, 16:59

Сопротивление захватчикам может увеличится и это создаст проблему по удержанию РФ занятый территорий.

Херсон
В Херсоне растет партизанское сопротивление / Фото Суспільне

Растущее сопротивление партизан на временно оккупированной территории юга Украины в Херсонской области ставит перед захватчиками РФ сложную задачу по удержанию регионов.

Ярким свидетельством противодействия рашистам являются покушения на коллаборантов в Херсоне, сообщает CNN.

В материале не исключается, что в будущем сопротивление захватчикам может увеличится и это создаст проблему по удержанию РФ занятый территорий.

На Херсонщине нарастает партизанская борьба

"Кремль сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины", — заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки США.

Американские аналитики говорят о том, что у захватчиков недостаточно сил в Херсоне для эффективной оккупации и контроля над регионом.

В то же время другой официальный представитель США заявил, что вывод части сил РФ на Донбасс позволяет украинским партизанам атаковать местных "чиновников". Усилило нагрузку на ВС РФ и украинские контратаки под Херсоном.

РФ может потерять ключ к черноморскому побережью

В сюжете подчеркивается, что Херсон является решающим регионом для удержания РФ украинского побережья Черного моря, а также контролируется доступ к Крымскому полуострову. При этом для оккупации враждебно настроенного местного населения требуется гораздо больше сил, чем для мирной оккупации территории.

В США подчеркивают, что знали о том, что в Украине существует "серьезная сеть сопротивления", которая сможет взять власть в свои руки, если военные потерпят неудачу.

В то же время перед вторжением США ожидали, что повстанческое движение в сочетании с партизанской войной возникнет после короткого периода ожесточенных боев, в которых Россия одержала верх. Но война затянулась на несколько месяцев, и многие аналитики предсказывают гораздо более длительный конфликт.

Напомним, оккупанты еще в апреле представили в оккупированном Херсоне "нового мэра" – им стал Александр Кобец. При этом на место "губернатора области" захватчики поставили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Действующий мэр Херсона Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с оккупантами, однако остался в городе.

25 апреля оккупанты РФ захватили здание Херсонского горсовета. Захватчики выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Мэр города Колыхаев вынужден был покинуть рабочее место. Государственный флаг Украины со здания сняли.

Украинская армия сейчас идет в контрнаступление на Херсонщине. Как спрогнозировали в Главном управлении разведки, первые зримые результаты контрнаступательных действий ВСУ в районе оккупированного Херсона можно будет увидеть уже с августа. Военная операция будет сложной, однако ее нельзя назвать невозможным процессом.

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