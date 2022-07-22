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На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублями

22 июля 2022, 15:48

Настоящие деньги запорожские гауляйтеры забрали себе.

пенсии, российские военные
Оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублями / Коллаж УНИАН, Reuters

На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты начали выдавать людям пенсии российскими рублями. Как оказалось, все купюры были фальшивыми. Об этом заявили в разведке, сообщает 24 канал.

Людям выдавали пенсии фальшивой наличкой.

По данным разведки, запорожские гауляйтеры забрали себе все настоящие купюры, которые были выделены на пенсии украинцам.

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Ситуация в Запорожской области

Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что Путин планирует осенью провести "референдум" о незаконном присоединении оккупированных территорий Запорожской области в состав РФ.

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