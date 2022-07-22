На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублями

Настоящие деньги запорожские гауляйтеры забрали себе.
На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты начали выдавать людям пенсии российскими рублями. Как оказалось, все купюры были фальшивыми. Об этом заявили в разведке, сообщает 24 канал.
Людям выдавали пенсии фальшивой наличкой.
По данным разведки, запорожские гауляйтеры забрали себе все настоящие купюры, которые были выделены на пенсии украинцам.
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Ситуация в Запорожской области
Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".
16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.
Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что Путин планирует осенью провести "референдум" о незаконном присоединении оккупированных территорий Запорожской области в состав РФ.
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