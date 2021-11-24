УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массив

24 ноября 2021, 21:18

Мужчина внезапно замахивается и бьет женщин, а затем идет себе дальше.

"Городской сумасшедший" нападает на женщин на Русановке / РБК-Украина

В Киеве мужчина с психическим расстройством нападает на женщин прямо на улице и бьет. Инциденты фиксируют на жилмассиве Русанова уже не первый год, сообщают в паблике "Березняки и Русановка" на странице в Facebook.

О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.

По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.

В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.

Что известно о злоумышленнике

В конце 2019-го уже сообщали, что на Русановке неадекватный мужчина нападает на женщин, тогда правоохранители комментировали инциденты и отмечали, что следственные действия ведутся, его уже задерживали, но суд отпустил гражданина под личное обязательство.

Реклама

Как выяснилось, речь идет о мужчине по имени Андрей, которому сейчас под 40. По словам его матери, он более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Женщина рассказывала, что врачи поставили сыну ошибочный диагноз и назначили соответственно ошибочное лечение. Также она сообщила, что ее второй, старший сын, тоже имеет также проблемы с психикой.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.

По словам психиатра, по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия, однако же проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасен для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но люди считают обратное, то тогда вопрос решается через суд.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

viber
новости Киева избиение
Сейчас вы просматриваете новость «Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массив». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуПриметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаС чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиАни Лорак в латексе показала все свои прелести Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021
22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для Европы

21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

21:18

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массивВидео

Реклама
21:10

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

21:00

Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке УкраиныВидео

20:39

Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноябряВидео

20:27

Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

20:21

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

19:58

Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лукВидео

19:38

Оружие Газпрома против Европы Северный поток-2 "забыли" в тексте новой коалиции в ГерманииВидео

19:35

Считывание QR-кодов COVID-сертификатов станет обязательным: названы суммы штрафов за нарушениеВидео

19:34

Под Киевом застройщик опозорился из-за рекламы квартир с матами

19:12

Иван Яковина. Начнет ли Путин вторжение в Украину?Видеоблоги

19:07

Гороскоп на завтра 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

19:02

Под видом сладостей: в Житомирской области 6-классник "угостил" друзей средством для чистки трубВидео

18:43

Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружениеВидео

18:38

ФРГ дала обещание по Крыму с Донбассом, а Киев требует удара по СП-2: детали договора новой коалицииВидео

18:34

Аномальная нерентабельность: в Украине может стать дефицитным самый популярный продуктВидео

Реклама
18:30

Ясько заявляет о тяжелом состоянии, врачи – об улучшении: как себя чувствует СаакашвилиВидео

18:26

В Нацбанке сообщили о получении нового транша от МВФ

18:17

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

18:08

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

В СНБО налетели на Россию с обвинениями из-за марша антивакцинаторовВидео

17:38

"Отходил" 15 минут: Путин рассказал, как "нюхнул порошка" от коронавируса

17:07

Военная атака России и войска у границ Украины: СМИ раскрыли планы Кремля и назвали цель ПутинаВидео

17:03

Украина закупит лекарства от COVID-19 - Минздрав

17:00

Ударят сильнейшие морозы: какой будет погода в Украине в декабреВидео

16:56

Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке

16:39

На плакатах антивакцинаторов в Киеве заметили QR-коды, ведущие на сайт "Единой России"Видео

16:37

Цены на бензин и топливо в Украине резко изменилисьВидео

16:33

Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабре

16:30

Коалициада в Германии на финише – канцлером станет Шольц, а союзники Украины получат 5 портфелейВидео

16:20

За "Игру в кальмара" в КНДР расстреляли мужчину и посадили школьниковВидео

16:16

Новинский "по дружбе" внес 30 миллонов залога за Труханова: нардеп сообщил детали

15:54

В Кривом Роге в лесополосе нашли останки женщины

15:49

Леся Никитюк в обольстительном образе показала свое ложеВидео

15:36

Что нужно есть для здоровья мозга - рассказ врача

15:33

Ритуалы на Новый год 2022, которые привлекут невероятную удачу, здоровье и мощную энергию денег

Реклама
15:26

На Украину резко обрушится опасная погодаВидео

15:23

Хортица и Одесса станут примерами развития туристических "магнитов" по программе "Большая стройка" - СМИ

15:01

Все больше украинцев хотят Зеленского на второй срок, но Порошенко не отстает - результаты опроса

14:46

Премьера на 1+1: актеры сериала Разница в возрасте рассказали о секретах своих героев

14:45

Под Днепром преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девочкуВидео

14:28

Шесть пересадок за ночь: украинские хирурги провели рекордное количество трансплантацийВидео

14:26

Контроль над деньгами и регистрация лоббизма: Украина запустила план по борьбе с олигархамиВидео

14:17

Со дна Черного моря подняли тело третьего рыбака, погибшего возле острова Березань

14:10

"Закрыть дело и отправить куда подальше" : суд вынес неожиданный вердикт ковид-нарушителю в Киеве

14:07

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять