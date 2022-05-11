Нашелся родной дядя: история разлученной оккупантами с мамой 4-летней Алисы получила продолжения

Однако, омбудсмен Людмила Денисова отметила, что история Алисы завершится только после того, как ее мама благополучно вернется с оккупированных территорий.
История 4-летней девочки Алисы из Мариуполя, которую оккупанты разлучили с матерью, заставила рыдать миллионы украинцев. Но, как сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, быстро удалось выйти на ее других родственников.
"Сегодня в Запорожье, где временно приютили ребенка, приехал его родственник. Сейчас Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на западе Украины. В ближайшее время ожидается встреча девочки с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечения родителей", — рассказала она.Читайте такжеИз Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОП
Напомним, ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что в Мариуполе с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
Однако 9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на территории комбината Азовсталь в Мариуполе и до сих пор находятся более сотни гражданских лиц. Он отметил, что в Мариуполе сейчас остаются около 100 тысяч жителей, и есть те, кто не хочет покидать город.