"Настало время для финального удара": у Зеленского рассказали, что необходимо для завершения войны

"Время нанести финальный удар по Империи Зла", говорит Подоляк.
Украина нуждается в большем количестве вооружения для завершения войны.
Как написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, настало время для финального удара по оккупантам.
Для того, чтобы завершить войну и выгнать Россию с территории Украины, как объясняет Подоляк, необходимы:
- MLRS, чтобы разрушать тыловую логистику врага;
- танки и БТРы для освобождения территорий;
- ПВО/ПРО для защиты нашей критической инфраструктуры;
- беспилотники для продолжения нанесения точечных ударов по оккупантам.
"Время нанести финальный удар по Империи Зла", - добавил советник главы Офиса президента.
Наступление ВСУ
Украинская армия за прошедшие 2 недели контрнаступления на Херсонщине сумела отвоевать около 500 квадратных километров территории. Силы обороны освободили 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Военная операция продолжается.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить резервы для новых операций. Теперь у армии появится возможность завершить свою операцию в Херсонской области.
Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно из-за высокой плотности российских войск в регионе.
По его словам, темпы продвижения украинских войск на правобережье Херсонщины будут зависеть от скорости уничтожения вражеских сил и от объемов оружия, которое поставляет Запад.
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