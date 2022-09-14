"Настало время для финального удара": у Зеленского рассказали, что необходимо для завершения войны

Подоляк / УНИАН

Украина нуждается в большем количестве вооружения для завершения войны.

Как написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, настало время для финального удара по оккупантам.

Для того, чтобы завершить войну и выгнать Россию с территории Украины, как объясняет Подоляк, необходимы:

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MLRS, чтобы разрушать тыловую логистику врага;

танки и БТРы для освобождения территорий;

ПВО/ПРО для защиты нашей критической инфраструктуры;

беспилотники для продолжения нанесения точечных ударов по оккупантам.

"Время нанести финальный удар по Империи Зла", - добавил советник главы Офиса президента.

Наступление ВСУ

Украинская армия за прошедшие 2 недели контрнаступления на Херсонщине сумела отвоевать около 500 квадратных километров территории. Силы обороны освободили 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Военная операция продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить резервы для новых операций. Теперь у армии появится возможность завершить свою операцию в Херсонской области.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно из-за высокой плотности российских войск в регионе.

По его словам, темпы продвижения украинских войск на правобережье Херсонщины будут зависеть от скорости уничтожения вражеских сил и от объемов оружия, которое поставляет Запад.

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