Настоящее чудо: из-под завалов в Горенке достали живого кота

Кота спасли на руинах пятиэтажки в Горенке / фото: facebook.com/ZooPatrul.UA

Под завалами разрушенного дома в селе Горенка возле Бучи Киевской области, которое пострадало от российских оккупантов, спасли кота. Как животному удалось выжить, оставаясь длительное время в руинах, остается загадкой.

По информации волонтеров "ЗооПатруля" в Facebook, спасенное животное зовут Бигги, это метис мейн-куна - редкой породы американских кошек, отличающейся крупными размерами и внушительной массой тела.

Кот из Горенки уже привык к аскетизму и очень неприхотлив, отмечают активисты.

"Он перенял красоту и степенность этой породы. Поэтому вполне может претендовать на звание хозяина в доме. На долю котика выпало немало приключений", - говорится в публикации.

Хвостатый бедолага долгое время жил в подвале разрушенного пятиэтажного жилого дома, пока его не вытащили из-под руин работники ГСЧС и не передали зоозащитникам, которые теперь взяли над котом шефство, ухаживают за животным и ищут ему нового хозяина.

"Бигги здоровый, кастрированный мальчик пяти лет. Для будущего хозяина, нашедшего общий язык с этим красавцем, котик станет настоящим преданным другом", - рассказали волонтеры.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступлению из-за нехватки вооружений. У российских войск значительно больше оружия, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление нужны сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Запад должен поставлять Киеву больше оружия. Украинские войска серьезно уступают оккупантам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок оружия в достаточном объеме украинским войскам сложно остановить наступление захватчиков, не говоря уже о контрнаступательной операции.

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