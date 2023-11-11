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"Не получится воевать на два фронта": Свитан сказал, что станет ключом к продвижению ВСУ

Алёна Воронина
11 ноября 2023, 05:10
Без деоккупации Крыма не получится работать ни на Донетчине, ни на Запорожье, ведь российские захватчики могут в любой момент зайти в тыл.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан сказал, что станет ключом к продвижению ВСУ/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

По мнению военного эксперта Романа Свитана, освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма. Он отмечает, что без деоккупации полуострова нельзя работать ни в Донецкой, ни в Запорожской областях, потому что у оккупантов останется возможность в любой момент зайти в тыл наших войск, а воевать на два фронта мы не сможем.

По его словам, на сегодня самым оптимальным в наиболее удобным вариантом является работать на западной части фронта, ведь оккупанты ввели в бой все свои резервы и увязли на востоке. Об этом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу".

"Их (оккупантов – ред.) надо удерживать в районе Авдеевки, Бахмута, Купянска, Угледара. Сейчас оккупанты связаны там боями и не могут перебросить войска на западную часть фронта. Поэтому надо работать там, но всё зависит от средств, которые нам передают партнеры", – говорит военный эксперт.

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Также Свитан описал, какие основные задачи на сегодня выполняют ВСУ. Он отметил, что на левом берегу важно отбросить оккупантов от Херсона, чтобы они не могли обстреливать город. Если же оккупанты перебросят часть своих сил на левый берег Херсонщины, то таким образом они сами ослабят свои силы на восточном фронте. А украинские военные, при достаточном количестве сил, могут создавать плацдарм и форсировать Днепр, и дальше двигаться в сторону Крыма, говорит военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, в России обнародовали статистику потерь оккупантов. В частности, стало известно, что РФ потеряла минимум 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны. Украинские военные обнаружили вражеские позиции, уничтожили оккупантов и продвинулись вперед на южном направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой. Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и бросают в штурмы огромное количество живой силы и техники. Только за месяц на Авдеевском направлении РФ потеряла около 10 тысяч оккупантов.

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