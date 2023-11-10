Чего на самом деле хочет Путин: министр обороны Эстонии обратил внимание на важную деталь

По словам эстонского министра обороны, чтобы понять точные цели Путина, нужно прочитать его речь во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

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Министр обороны Эстонии назвал точные цели Путина/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Украину для создания СССР-2, но военным путем ему сделать это не удается. Последним аргументом главы Кремля остается ядерное оружие, но он вряд ли решится его применить, ведь это не даст России никаких результатов.

Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире телеканала "1+1". По его словам, для того, чтобы понять точные цели Путина, нужно прочитать его речь во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

"Я считаю, что это его призыв: между Россией и Западом должна быть буферная зона", – сказал Певкур. видео дня

Кроме этого, глава Кремля хочет войти в учебники как создатель СССР-2, или, как диктатор сам это называет, "Великой России".

В то же время министр обороны Эстонии считает маловероятным, что Путин решится применить ядерное оружие, ведь это не принесет диктатору никаких результатов. Единственное, чего глава Кремля этим может добиться – это большого количества жертв среди гражданских. А это, по словам Ханно Певкура, еще больше разозлит украинскую армию и мотивирует ВСУ еще мощнее уничтожать российских оккупантов.

Война в Украине

Напомним, в России обнародовали статистику потерь оккупантов. В частности, стало известно, что РФ потеряла минимум 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны. Украинские военные обнаружили вражеские позиции, уничтожили оккупантов и продвинулись вперед на южном направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой. Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и бросают в штурмы огромное количество живой силы и техники. Только за месяц на Авдеевском направлении РФ потеряла около 10 тысяч оккупантов.

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