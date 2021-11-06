"Не уподобляйтесь дикарям!": Комаровский рассказал, как не нужно лечить ОРВИ

Евгений Комаровский дал ценные советы по лечении ОРВИ / скриншот

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что в сезон простудных заболеваний на вероятность заболеть ОРВИ ни коем образом не влияют никакие капли-кремы-мази с интерфероном, продукты пчеловодства и лук с чесноком.

Врач-педиатр на своей страничке в Insagram отметил, что детей от болезней не спасут расставленные по помещениям блюдца с нарезанным луком.

По его словам, такая процедура может даже ухудшить состояние больного, поскольку насыщенный запах лука только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов.

Читайте также"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинацииТакже Комаровский назвал "фуфломицинами" так называемые "блокаторы вирусов", которые сейчас часто рекламируют.

"Ребята, не уподобляйтесь дикарям! Никакой лук, никакой чеснок, никакие бусы-амулеты не способны отпугнуть вирусы от вас и ваших детей!", - подытожил Комаровский.

Ранее Комаровский сообщал, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.

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