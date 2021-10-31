Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: Комаровский назвал противопоказания

Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации / УНИАН

Некоторым людям не рекомендуется вводить повторную вакцину от коронавируса, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в случае, если после получения первой дозы вакцины реакция организма была нормальной и нет повышения температуры, можно провести повторную вакцинацию.

Если на первую дозу будет острая аллергическая реакция, то это будет явное противопоказание ко второй дозе. Но к первой дозе противопоказаний нет, пояснил врач.

Если же после вакцинации поднялась высокая температура, то рекомендуется принять ибупрофен, добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

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По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.