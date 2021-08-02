Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

В Киеве исчез лидер "Белорусского дома в Украине"

В Киеве в понедельник, 2 августа, при неизвестных обстоятельствах исчез один из учредителей общественной организации Белорусский дом в Украине Виталий Шишов. Он утром вышел на пробежку и не вернулся, пишет пресс-служба организации.

"Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении.

Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску привлекли кинолога.

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Ситуация в Беларуси - о чем ранее писал Главред:

В республике Беларусь 9 августа состоялись выборы президента страны, на которых, согласно официальной версии Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, который правит государством с 20 июля 1994 года. Он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с результатом 10,9% голосов избирателей.

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Значительная часть Беларуси не признала результаты выборов и посчитала их сфальсифицированными. В первые дни после объявления итогов избирательного процесса в стране состоялись массовые протесты, которые сопровождались жестокими избиениями протестующих со стороны силовиков. Протесты длились до поздней осени прошлого года.

Запад не признал выборы президента Беларуси. После 5 ноября 2020 года Лукашенко перестал быть легитимным главой белорусского государства с точки зрения западного мира, так как президентские выборы 9 августа цивилизованное сообщество не признает.

4 июня 2021 года Евросоюз объявил полную воздушную блокаду Беларуси. Для граждан страны закрыто европейское небо.

Новые санкции ЕС против республики Беларусь продиктованы принудительной посадкой белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича вместе с его девушкой Софией Сапегой.