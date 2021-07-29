"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" Лукашенко

Тихановская 28 июля провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками США / Reuters

Временный поверенный в делах России при ООН Дмитрий Полянский обвинил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в призывах к свержению режима Александра Лукашенко в Беларуси. По его мнению, именно так якобы можно истолковать ее слова о том, что США помогут оппозиционным силам в том случае, если какая-либо страна осуществит попытку воспользоваться "слабостью режима".

Как сообщает РИА Новости, российский представитель сказал, что Тихановская своей встречей с президентом США Байденом, дескать, показала, на кого работает. При этом она якобы допустила призыв о свержении Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко может использовать российские войска в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская"Это явный призыв к смене режима и вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Думаю, она абсолютно явно дала понять, на кого она работает", - подчеркнул Дмитрий Полянский.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 28 июля посетила США. Там она провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками американской администрации, среди которых госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и советник Госдепа Дерек Шолль.

При этом Тихановская встретилась и с хозяином Белого дома Джо Байденом, который заявил о поддержке Вашингтоном стремления белорусского народа к демократическим изменениям.

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Ситуация в Беларуси

В республике Беларусь 9 августа состоялись выборы президента страны, на которых, согласно официальной версии Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, который правит государством с 20 июля 1994 года. Он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с результатом 10,9% голосов избирателей.

Значительная часть Беларуси не признала результаты выборов и посчитала их сфальсифицированными. В первые дни после объявления итогов избирательного процесса в стране состоялись массовые протесты, которые сопровождались жестокими избиениями протестующих со стороны силовиков. Протесты длились до поздней осени прошлого года.

Запад не признал выборы президента Беларуси. После 5 ноября 2020 года Лукашенко перестал быть легитимным главой белорусского государства с точки зрения западного мира, так как президентские выборы 9 августа цивилизованное сообщество не признает.

4 июня 2021 года Евросоюз объявил полную воздушную блокаду Беларуси. Для граждан страны закрыто европейское небо.

Новые санкции ЕС против республики Беларусь продиктованы принудительной посадкой белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича вместе с его девушкой Софией Сапегой.