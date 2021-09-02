Нелюдь облил бензином и поджег спящего племянника на Ровенщине

Мужчине грозит пожизненное заключение

В поселке Оженин Ровенского района мужчина облил бензином и поджег своего спящего племянника. Правоохранители уже задержали мужчину.

Как стало известно, между 32-летним мужчиной и его 69-летним дядей ранее неоднократно возникали конфликты. Причиной становилось пьянство родственника. В день, в который произошла ссора, дядя снова якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Читайте также"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самоподжег"69-летний мужчина облил бензином и поджег собственного племянника, который тем временем спал на кровати. Горящий 32-летний мужчина выбежал на улицу. На клич о помощи отреагировали соседи, которые и вызвали скорую помощь. У пострадавшего 70% ожогов тела, ожоговый шок", — говорится в сообщении.

Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что "хотел проучить племянника".

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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