"Необразованная": в Киеве хамоватая посетительница устроила скандал в аптеке из-за маски

Посетительница устроила скандал в аптеке / Скриншот

В одной из аптек в Киеве произошел скандал между посетительницей и провизором. Дама постбальзаковского возраста в спортивных штанах продемонстрировала весь свой словарный запас.

Судя по опубликованному видео, конфликт начался после того, как антимасочница ворвалась в аптеку без средств индивидуальной защиты. Персонал обратил внимание экспрессивной матроны на необходимость соблюдать эпидемические меры.

В ответ женщина опустилась до хамства и начала оскорблять визави, переходя на личности. При этом она позволяла себе оскорбления в адрес матерей фармацевтов, а также их умственного развития.

"Пошла отсюда, как хочу - так и хожу", "необразованная", выкрикивала охамевшая товарка работницам аптеки.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно полицейские жестко задержали нарушителя карантина в общественном транспорте. Мужчина находился в троллейбусе без защитной маски.

Инцидент произошел в ходе проверки эпидемических ограничений в общественно транспорте.

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