Нет даже магазина: в Украине нашли село, где живет один человек

В селе на Тернопольщине остался один житель / Суспільне

В селе Красное Тернопольской области живет только один житель. Мужчина не покидает село, которое находится на грани исчезания с карты Украины. исчезает с карты Украины.

По словам председателя Мечищевского сельского совета Василия Сидоровича, его единственный житель – Михаил Чавурский. Мужчина имеет хозяйство и обрабатывает землю, пишет "Суспільне".

"Мы шутим часто с ним, что он здесь и председатель, и староста. Он сам себе дает совет. Сажает огород: барабульку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область - на все село один житель, у него одна лошадь, одна корова", – сказал Василий.

Михаил Чавурский / / Суспільне

Также единственный житель Михаил Чавурский рассказал, что в его селе когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу, а по словам Василия Сидоровича, еще два года назад из этого села пятеро детей ходили в Мечищевскую школу.

Село Красное / Суспільне

"Сейчас они перебрались в село Котов и ходят туда в школу. Кроме начальной школы когда-то в селе был магазин, теперь здесь нет ничего. Оставшиеся дома стоят пустые, садики позарастали. Но думаю, что село не исчезнет из памяти людей до тех пор, пока будут жить выходцы из этого села", – рассказал Василий Сидорович.

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