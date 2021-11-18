УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нет даже магазина: в Украине нашли село, где живет один человек

18 ноября 2021, 19:22
Прослушать новость
Остановить

Там когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу, но все изменилось.

В селе на Тернопольщине остался один житель / Суспільне

В селе Красное Тернопольской области живет только один житель. Мужчина не покидает село, которое находится на грани исчезания с карты Украины. исчезает с карты Украины.

По словам председателя Мечищевского сельского совета Василия Сидоровича, его единственный житель – Михаил Чавурский. Мужчина имеет хозяйство и обрабатывает землю, пишет "Суспільне".

"Мы шутим часто с ним, что он здесь и председатель, и староста. Он сам себе дает совет. Сажает огород: барабульку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область - на все село один житель, у него одна лошадь, одна корова", – сказал Василий.

Михаил Чавурский / / Суспільне

Также единственный житель Михаил Чавурский рассказал, что в его селе когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу, а по словам Василия Сидоровича, еще два года назад из этого села пятеро детей ходили в Мечищевскую школу.

Село Красное / Суспільне

"Сейчас они перебрались в село Котов и ходят туда в школу. Кроме начальной школы когда-то в селе был магазин, теперь здесь нет ничего. Оставшиеся дома стоят пустые, садики позарастали. Но думаю, что село не исчезнет из памяти людей до тех пор, пока будут жить выходцы из этого села", – рассказал Василий Сидорович.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
село новости Тернополя
Сейчас вы просматриваете новость «Нет даже магазина: в Украине нашли село, где живет один человек». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолоданияКиев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутСамый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минут Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минут Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"
20:34

На украинской границе повязали "туристов"-мигрантов

20:05

Саакашвили потерял сознание и попал в реанимацию: Ясько записала слезное видеоВидео

20:05

США обеспокоены из-за российских войск возле Украины

19:38

Вместе всю ночь: похудевшая Зарицкая "подогрела" слухи о романе с партнером по "Танцам"Видео

19:30

Почему выплата "тысячи Зеленского" из карманов украинских налогоплательщиков – это преступлениемнение

Реклама
19:27

Покушение на министра Лещенко: обнародованы фото преступников

19:22

Нет даже магазина: в Украине нашли село, где живет один человек

19:11

Лучший фильм и актер: "Носорог" Сенцова победил на кинофестивале в ШвецииВидео

19:11

"С прыщами, желтыми зубами и нулевым размером груди": Собчак показала честное фото без ретуши

19:09

Гороскоп на завтра 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеВидео

18:54

Львовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил о связи с КеннедиВидео

18:50

Ноги торчали из мусорника, а тело валялось в мешке: в центре Киева нашли части тела мужчиныВидео

18:45

Форпост, защищающий от РФ западный мир, или Может ли Украина рассчитывать на поддержку Британиимнение

18:44

В Винницкой области 14-летний мальчик нашел дома мертвыми всю свою семьюВидео

18:34

Alyona Alyona разделась до белья, чтобы поддержать подростков

18:25

В семье Ирины Федишин горе: певица потеряла близкого человека

17:54

Наняли киллера за 20 тысяч долларов: на министра Романа Лещенко готовили покушениеВидео

17:45

"Бали Бей" Бурак Озчивит может сесть в тюрьму на 4 года за проклятья и оскорбления

17:40

Выплаты за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве

17:36

Ученые рассказали, есть ли оптимальная диета для похудения

Реклама
17:30

Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в бедуВидео

17:24

Как избавиться от стержневой мозоли и когда нужно идти к врачу

17:20

Пытали жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял грабителей

17:12

В зале Верховной Рады случился пожарВидео

17:01

От голода и холода: на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок, который месяц жил в лесуВидео

16:57

Дантес и Олейник снова на одной сцене и ожесточенная борьба за кубок: каким будет финал Лиги Смеха

16:36

Украинских нацгвардейцев послали защищать границу с Беларусью: ситуация обостряетсяВидео

16:18

В Украине подскочат цены на "молочку": насколько сильно

16:12

В одном из регионов Украины ввели комендантский час: что случилосьВидео

15:58

Проклятье Ночного дозора: ТОП-6 загадочных смертей и несчастий актеров

15:43

Цены на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топливаВидео

15:37

Евросоюз не готов идти на сближение с Украиной - ЕврокомиссияВидео

15:19

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

15:18

"Статистика страшнее той, какую вы читаете": Голубовская рассказала, как диагностируют COVID-19

14:56

Было-стало: как "Большая стройка" Зеленского изменила одну из худших дорог Черниговщины

14:51

У Путина обвинили Украину и рассказали об угрозах военного вторженияВидео

14:44

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ: кому въезд в Украину запрещенВидео

14:37

РФ "слила" дипломатические письма из Франции и Германии: в МИД Украины резко ответили

14:18

Черная пятница 2021: когда стартует в Украине и как обезопасить свои покупки

14:12

Жена Гордона показала, чем соблазнила журналиста в юности

Реклама
14:09

Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минутВидео

14:01

Внезапно умер звезда "Ночного дозора"

13:40

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе

13:37

В Украине скакнут цены на сыр: названа причина

13:34

В трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей - МОНВидео

13:02

Секс-скандал с Памелой Андерсон: в Сети появился тизер сериала про интимное видео актрисыВидео

12:48

Тысяча гривен за вакцинацию: Рада одобрила выделение из бюджета 3 млрдВидео

12:35

Билл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеВидео

12:27

Рада разрешила пограничникам применять боевое оружие

12:15

Мужчина лишился посылки за 180 тысяч из-за "Новой почты": "Забрал другой человек"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять