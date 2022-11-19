Никто никого не призывал выезжать из Украины: в ДТЭК опровергли заявление гендиректора компании

Украины могут не убегать из Украины из-за отключений света / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Из-за российских ракетных ударов по энергообъектам в Украине ситуация достаточно сложная, однако её удается стабилизировать. Украинцев не призывают уезжать из страны ради того, чтобы снизить электропотребление. Об этом заявили в энергетической компании Украины ДТЭК.

В Украине нет чрезвычайной ситуации, которая принуждала бы к призыву о выезде из страны.

"Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу. В интервью британскому BBC Максим Тимченко четко отметил: "у нас нет чрезвычайно ситуации, при которой нужно выезжать", - отметили в компании.

Там также отметили, что энергетики делают все, чтобы восстановить энергосистему и обеспечить её стабильную работу.

Украины могут не убегать из Украины из-за отключений света / скриншот

Это подтвердили и в Министерстве энергетики Украины и отметили, что ситуация полностью контролируемая.

"Опровергая панические заявления, что распространяются социальными сетями и интернет-СМИ, утверждаем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Обращаемся к украинцам с единственным призывом: помогите энергетикам уменьшить нагрузку на сеть. Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%", - заявили в министерстве.

Напомним, ранее в BBC заявили, что гендиректор ДТЭК Максим Тимченко якобы призвал украинцев задуматься о выезде из страны до зимы, чтобы уменьшить нагрузку на электросети.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на 3-4 месяца, это будет очень полезно для системы", - говорил Тимченко.

В издания сообщили, что украинская энергосистема якобы не в состоянии производить достаточное количество электроэнергии.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что в Киеве продолжает сохраняться опасность полного блэкаута, то есть ситуации, когда жители города могут полностью остаться без света. Однако если даже события будут разворачиваться по такому сценарию, то блэкаут не должен длиться долго – система может включиться в течение 3-4 или 6 часов после выключения. Худший вариант – если она не будет включаться из-за сильных разрушений.

Другие новости: