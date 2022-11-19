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Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - Зеленский

19 ноября 2022, 18:23

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский террор издевательством над украинцами.

Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - Зеленский
Россия повредила 50% объектов энергетики / president.gov.ua

Российские оккупанты продолжают террор украинцев и обстреливают ракетами объекты критической инфраструктуры. Враг повредил около 50% энергетической инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал этот террор издевательством над украинцами.

"По состоянию на сегодня повреждено уже около половины украинской энергетической инфраструктуры. Этот русский террор - не просто очередное издевательство врага над украинцами. Но и проявление очень циничной российской антиевропейской политики, античеловеческой политики", - сказал Зеленский.

Зеленский
РФ повредила 50% энергообъектов / скриншот

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что в Киеве продолжает сохраняться опасность полного блэкаута, то есть ситуации, когда жители города могут полностью остаться без света. Однако если даже события будут разворачиваться по такому сценарию, то блэкаут не должен длиться долго – система может включиться в течение 3-4 или 6 часов после выключения. Самый худший вариант – если она не будет включаться из-за сильных разрушений.

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