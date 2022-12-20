Новая фаза войны в Украине: в ГУР назвали цель оккупантов после бегства из Херсона

Российские захватчики считают Запорожскую, Луганскую и Донецкую области "своими" и стремятся к их полной оккупации, заявил Вадим Скибицкий.

После бегства из Херсонской области оккупанты сосредоточили свои усилия на трех регионах Украины / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Война в Украине вступила в новую фазу. После деоккупации Херсона российские военные, которые сбежали с правобережья Херсонской области, были переброшены в три региона - Запорожскую, Луганскую и Донецкую области. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью изданию Bild.

По его словам, оккупанты считают Запорожье, Луганщину и Донеччину "своими" и стремятся к их полной оккупации.

Скибицкий добавил, что особенно острой ситуация стала в Донецкой области. ВС РФ и наемники ЧВК Вагнер сосредоточили свои атаки прежде всего вокруг города Бахмут, хотя и несут там огромные потери.

"Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область. Во-вторых, атаковать города Краматорск и Славянск с юга.︎ И, в-третьих, Пригожин заботится о своем престиже", - объяснил заместитель начальника ГУР Миноборны действия захватчиков на бахмутском направлении.

"Владельцу ЧВК Вагнера нужен успех, потому что он неоднократно публично обвинял российскую кадровую армию в том, что она не продвигается вперед. "Но и ему особо нечего показать", – добавил Скибицкий.

Новая атака РФ на Украину

Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что у российских захватчиков уже нет шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию. Такое решение станет агонией путинского режима.

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