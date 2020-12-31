Новогоднее поздравление Зеленского "слили" в Сеть: о чем говорил президент

Запись новогоднего поздравления Владимира Зеленского обнародовали раньше.
Новогоднее поздравление от президента Владимира Зеленского обнародовали в Сети за несколько часов до его официальной трансляции на телеканалах.
Поздравление проходит в формате общения с детьми. Зеленский отмечает, что в 2020 году Украину ждало несколько испытаний, в частности авиакатастрофа лайнера МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса.
Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье, спортивных успехах украинских стронгменов и футболистов.
Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также умерших деятелях культуры.
После с обращением выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.
Новогоднее поздравление - о чем ранее сообщал Главред:
- Первая леди Украины Елена Зеленская за несколько часов до Нового года поздравила украинцев с праздником. Первая леди пожелала каждому, чтобы желания, загаданные в новогоднюю ночь – сбылись.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем новогоднем поздравлении заявил, что в Украине появился еще один фронт — медицинский. Спикер ВР добавил, что 2020 год с одной стороны разъединил людей, а с другой — научил помогать и поддерживать друг друга.