Новогоднее поздравление Зеленского "слили" в Сеть: о чем говорил президент

Новогоднее поздравление президента Украины

Новогоднее поздравление от президента Владимира Зеленского обнародовали в Сети за несколько часов до его официальной трансляции на телеканалах.

Поздравление проходит в формате общения с детьми. Зеленский отмечает, что в 2020 году Украину ждало несколько испытаний, в частности авиакатастрофа лайнера МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса.

Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье, спортивных успехах украинских стронгменов и футболистов.

Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также умерших деятелях культуры.

После с обращением выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.

Новогоднее поздравление - о чем ранее сообщал Главред: