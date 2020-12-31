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Новый год к нам мчится: какие страны уже встретили 2021

31 декабря 2020, 21:08
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Одновременно с Украиной праздник встретят Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Новый год
Новый год / Фото pixabay.com

Новый год продолжает шагать по нашей планете. Все больше стран уже живут в 2021 году.

Жители государства Кирибати, расположенного на острове Рождества в Тихом океане, уже давно встретили Новый год. Они отметили начало 2021 года в 12:00 по киевскому времени.

Также одними из первых Новый год встретили жители Самоа - государства, которое находится в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

После них Новый год встретили жители Новой Зеландии.

В 15:00 по киевскому времени жители южной части Австралии встретили 2021-й год. Это событие сопровождалось традиционным ежегодным салютом в Сиднее.

  • Мир провожает 2020-й и встречает Новый год 2021 Reuters
  • Мир провожает 2020-й и встречает Новый год 2021 Reuters
  • Мир провожает 2020-й и встречает Новый год 2021 Reuters
  • Мир провожает 2020-й и встречает Новый год 2021 Reuters
  • Мир провожает 2020-й и встречает Новый год 2021 Reuters

Новый год уже успели встретить жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии. Он расположен примерно на 800 км восточнее основной территории страны. Чатем находится в отдельном часовом поясе.

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В 14:00 по киевскому времени Новый год начали отмечать жители России. В частности, на Камчатке. После них 2021 год встретили в Японии, Южной и Северной Кореях, а также в Китае.

В 19:00 по киевскому времени Новый год встретитили Индонезия, после праздник начался в Бангладеше и Шри-Ланке.

В 20:15 встречать Новый год начали жители Непала, а в 20:30 - Индии. В 21:00 Новый год начался в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане.

В 21:30 праздник добрался до Афганистана, а в 22:00 - в Армению, Азербайджан и Грузию.

Одновременно с Украиной Новый год отметят Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Великобритания и Португалия входят в 2021 год через два часа после Киева.

В 4:00 1 января по киевскому времени Новый год отметят в Бразилии. Канада встретит Новый год в 5:30 по киевскому времени, а в 7:00 - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

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